Ingrossamento della vena - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ingrossamento della vena. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : VARICE

Significato/Curiosita : Ingrossamento della vena

Ubicato al termine del dotto toracico: anche in questo caso un suo ingrossamento può ostruire il flusso di linfa nel dotto. la diagnosi differenziale... Cirrosi epatica, di cui rappresentano una pericolosa complicazione. per varice si intende un vaso venoso che per cedimento della parete si dilata e diventa... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 4 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Ingrossamento della vena : ingrossamento; della; vena; ingrossamento del collo; ingrossamento del fiume; La carica degli expresidenti della Repubblica; Fausto della canzone; Lunga suddivisione della cronologia geologica; Il risultato della gara; Erano mezzi della nostra Marina; Genere in cui eccelsero Orazio e Giovena le; Segale riso e avena ; Un tipo unico per Giovena le; Introdotto in vena tramite ago; È causa dell occlusione di una vena ;

Cerca altre Definizioni