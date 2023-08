Privi della capacità di svolgere una mansione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Privi della capacità di svolgere una mansione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : INABILI

Significato/Curiosita : Privi della capacita di svolgere una mansione

Poteri da shinigami per svolgere le sue mansioni mentre lei si rimette. conosciuti altri compagni della sua città in possesso di poteri spirituali, ichigo... Infine uccidere con «modalità» non meglio definite i sopravvissuti e gli inabili al lavoro. il verbale della conferenza di wannsee è un documento eccezionale...