Incapace di vedere in romanesco - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Incapace di vedere in romanesco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : CIECATO

Significato/Curiosita : Incapace di vedere in romanesco

Cielo, che parla anch'egli in romanesco), a cui si rivolge per chiedere indicazioni sul da farsi, con qualche problema di interferenza: «padre, te sento... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Incapace di vedere in romanesco : incapace; vedere; romanesco; incapace disadatto; Moralmente corretto e incapace di mentire; incapace di frodare; incapace di adattarsi... detto alla francese; incapace di vantarsi; Garantire ma anche vedere coi propri occhi; I verbi come rivedere ; Far fronte provvedere ; Il non poter vedere di chi ci vede; Un settimanale che è proprio un belvedere ; In romanesco marcio e malridotto; Termine gergale romanesco per la prigione; Il signore in romanesco ; L uomo romanesco ; Maschera del teatro romanesco ;

Cerca altre Definizioni