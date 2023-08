Fare il proprio significa rispettare gli obblighi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fare il proprio significa rispettare gli obblighi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : DOVERE

Significato/Curiosita : Fare il proprio significa rispettare gli obblighi

(art. 9): l'interessato ha prestato il proprio consenso esplicito il trattamento è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici... Religiose, filosofiche - si avranno altrettanti tipi di dovere a seconda del contesto. il dovere giuridico è la situazione giuridica soggettiva del soggetto... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 22 agosto 2023

