Gruppo agroalimentare che diresse Raul Gardini - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gruppo agroalimentare che diresse Raul Gardini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : FERRUZZI

Significato/Curiosita : Gruppo agroalimentare che diresse raul gardini

Gruppo ferruzzi (agroalimentare) guidato da raul gardini. quest'ultimo, con il benestare di enrico cuccia che vuole riconquistare il controllo della società... Altri significati, vedi ferruzzi (disambigua). ferruzzi s.p.a. fu un gruppo agroalimentare italiano fondato da serafino ferruzzi, a ravenna, nel 1948. salì... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 agosto 2023

