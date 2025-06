Diresse Il dottor Zivago nei cruciverba: la soluzione è Lean

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Diresse Il dottor Zivago' è 'Lean'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

LEAN

La soluzione Lean di 4 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Lean per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Lean? Lean significa snello o essenziale, e si riferisce a un approccio che privilegia l'efficienza, eliminando sprechi e ridondanze. Spesso usato in ambito aziendale e produttivo, indica un metodo per ottimizzare risorse e processi, puntando a risultati rapidi e di qualità. In sintesi, rappresenta la ricerca della semplicità e della massima efficacia.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: David che diresse il film Lawrence d ArabiaDavid il regista de La figlia di RyanDavid famoso registaPersonaggio femminile de Il dottor ZivagoLa protagonista de Il dottor ZivagoL amore del dottor Zivago

Hai davanti la definizione "Diresse Il dottor Zivago" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

