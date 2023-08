La O degli OGM nell agroalimentare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La O degli OGM nell agroalimentare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : ORGANISMI

Significato/Curiosita : La o degli ogm nell agroalimentare

Disambiguazione – "ogm" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi ogm (disambigua). un organismo geneticamente modificato (ogm) è un organismo... Alcuni aspetti comuni a tutti gli organismi viventi: evoluzione: evolve, risultando imparentato con tutti gli altri organismi viventi. ordine: risulta strutturato... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 8 agosto 2023

