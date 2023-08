Dura punizione carceraria - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Dura punizione carceraria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : ISOLAMENTO

Significato/Curiosita : Dura punizione carceraria

Sono più forti e portano al mantenimento di una punizione considerata sopra tutte le altre: una punizione suprema. david garland, autore di capital punishment... L'isolamento topografico è un dato rilevante come l'altezza o la prominenza per determinare l'importanza di una montagna. i monti con basso isolamento spesso... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Dura punizione carceraria : dura; punizione; carceraria; Artigiani molto attivi dura nte il periodo di Carnevale; Gli scuotimenti a cui sono sottoposti i rimedi omeopatici dura nte la loro preparazione; dura circa 36500 giorni; Tagli lunghi e sottili in una materia dura ; Dinastia di Signori di Forlì dura nte il Medioevo; Locuzione di soddisfazione per una punizione ; Si paga per punizione ; Erano imposti per punizione ; La posiziona il portiere prima della punizione ; Colpita da punizione ; La guardia carceraria d una volta;

