Condimento per carni a base di uovo e limone - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Condimento per carni a base di uovo e limone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : FRICASSEA

Significato/Curiosita : Condimento per carni a base di uovo e limone

Tratta di un'emulsione stabile di olio vegetale con tuorlo d'uovo e aromatizzato con aceto o succo di limone (che aiuta l'emulsionamento); è contemplato... Wikibooks contiene la ricetta della fricassea wikimedia commons contiene immagini o altri file sulla fricassea fricassée - bbc food glossary, su bbc.co.uk... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Condimento per carni a base di uovo e limone : condimento; carni; base; uovo; limone; condimento al pomodoro per i napoletani; Un condimento a base di uova e guanciale; condimento da trenette; Saporito e nutriente condimento per la pasta; condimento per tagliatelle; Fu capitale della Repubblica Libera della carni a; Un volatile dal piumaggio mimetico e dalle ottime carni ; Quelle salmonate hanno le carni rosa; carni voro simile al castoro; Un carni voro dal caratteristico grido; Un piatto a base di pesce; Ruolo del base ball fra prima e seconda base ; Lo è il 2 di 16 in base 4; Sta alla base di una bruschetta; Ciascuno dei tempi d una partita di base ball; La pizza con l uovo dedicata a un politico tedesco; Lo è il libro nuovo ; Il nuovo ricco per i francesi fra; Il prefisso che vale nuovo ; Il regista di Nuovo Cinema Paradiso; Il quarzo al limone ; Bevanda a base di arancia carota e limone ; Lo è il sapore di limone ; Il limone contiene quello citrico; Bibita con le bollicine spesso all aroma di limone ;

Cerca altre Definizioni