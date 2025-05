Glassa a base di albume limone e zucchero a velo nei cruciverba: la soluzione è Ghiaccia

Home / Soluzioni Cruciverba / Glassa a base di albume limone e zucchero a velo

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Glassa a base di albume limone e zucchero a velo' è 'Ghiaccia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

GHIACCIA

Curiosità e Significato di "Ghiaccia"

Vuoi sapere di più su Ghiaccia? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 8 lettere nella pagina dedicata: Ghiaccia.

La ghiaccia è una preparazione dolciaria a base di albume d'uovo, succo di limone e zucchero a velo, utilizzata per decorare dolci. Ha una consistenza lucida e si indurisce all'aria, rendendola ideale per creare scritte, disegni o coperture su torte e biscotti. È particolarmente apprezzata nella pasticceria per la sua versatilità e estetica.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Bevanda a base di vino zucchero e spezieUn dolce a base di mandorle e zuccheroUn dolce con albume e zucchero a velo

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione: Ghiaccia

Hai trovato la definizione "Glassa a base di albume limone e zucchero a velo" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

G Genova

H Hotel

I Imola

A Ancona

C Como

C Como

I Imola

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T V O V A I I L Mostra soluzione



Scopri definizioni su "AVVILITO" AVVILITO

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.