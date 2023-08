Un condimento a base di uova e guanciale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un condimento a base di uova e guanciale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : CARBONARA

Significato/Curiosità : Un condimento a base di uova e guanciale

La carbonara è un delizioso condimento italiano ampiamente apprezzato in tutto il mondo. Preparato con uova, guanciale (una pancetta italiana) o pancetta, pecorino romano, pepe nero e sale, la carbonara offre un sapore ricco e cremoso. La salsa viene ottenuta mescolando le uova con il formaggio e il pepe e, successivamente, combinandola con la pancetta o il guanciale precedentemente rosolati. Questa prelibatezza è tradizionalmente servita con pasta, come spaghetti o rigatoni, per creare un piatto appagante e indulgente. La carbonara è un'ode alla cucina italiana e un'esperienza culinaria straordinaria per i buongustai.

