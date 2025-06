Si colorano col fard nei cruciverba: la soluzione è Guance

GUANCE

Curiosità e Significato di Guance

Perché la soluzione è Guance? Le guance sono le parti del viso che si colorano di rosso o rosa, spesso con l'uso del fard, un cosmetico per evidenziarle e rendere il volto più vivo e naturale. Sono un elemento espressivo e contribuiscono a trasmettere emozioni, come gioia o imbarazzo. In breve, le guance sono il tocco di colore che dà vitalità al volto.

Come si scrive la soluzione Guance

G Genova

U Udine

A Ancona

N Napoli

C Como

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A C I C E T N E S O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CESENATICO" CESENATICO

