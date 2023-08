Avere un suono affine - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Avere un suono affine. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CONSONARE

Significato/Curiosita : Avere un suono affine

Ottave piene. il corno, nella versione moderna più comune con suono fondamentale fa1, presenta un canneggio conico (anche se nella parte iniziale è parzialmente... Nel linguaggio ordinario con il termine consonanza (dal latino consonare, "suonare insieme") si indica in genere un insieme di suoni eseguiti simultaneamente... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Avere un suono affine : avere; suono; affine; Proprio della capacità di avere nuove idee; Essere solito avere l abitudine; Il lato da cui si vorrebbe avere il vento; Che è di aiuto come il verbo avere ; Metallo di cui sono molti ad avere la sete; suono cupo ed echeggiante; Un suono continuo alla porta; Il pronunciare con suono proungato; Che non parlano e non producono suono ; Il ritorno di un suono ; Solvente affine al benzolo; Lingua affine al friulano; Donne che parlano una lingua affine al friulano e al romancio; Gustoso pesce affine al dentice; o marsuino il cetaceo affine al delfino;

