L Andreas ex calciatore campione del mondo 1990 - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L Andreas ex calciatore campione del mondo 1990. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : BREHME

Significato/Curiosita : L andreas ex calciatore campione del mondo 1990

andreas brehme (amburgo, 9 novembre 1960) è un allenatore di calcio ed ex calciatore tedesco, di ruolo difensore o centrocampista. con la nazionale tedesca... Andreas brehme fabrizio maffei, brehme, andreas, in enciclopedia dello sport, istituto dell'enciclopedia italiana, 2002-2005. (en) andreas brehme, su... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 agosto 2023

