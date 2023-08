Accomuna pennarello e autostrada - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Accomuna pennarello e autostrada. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : TRATTO

Significato/Curiosita : Accomuna pennarello e autostrada

Tratto di corda – pena corporale tratto pen (la tratto) – penna con punta sintetica tratto (liturgia) – nella liturgia tratto – in psicologia, caratteristica... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Accomuna pennarello e autostrada : accomuna; pennarello; autostrada; Termine che accomuna Guggenheim e British ing; accomuna no la scherma e la logistica; accomuna concerti e show televisivi; accomuna e raggruppa aerei e uccelli; accomuna sommozzatori e certe cucine; pennarello dal largo tratto; La sua autostrada collega Pianura Padana e Austria; L autostrada appenninica A1 lo è di valico; Le teme chi viaggia in autostrada ; Un punto cruciale dell autostrada ; La domenica è loro vietato di viaggiare in autostrada ;

Cerca altre Definizioni