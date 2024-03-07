Sorteggiato
La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Sorteggiato' è 'Estratto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: ESTRATTO
Perché la soluzione è Estratto? Un estratto è un passaggio selezionato da un testo più ampio, che ne evidenzia parti significative o rappresentative. Quando si parla di un estratto sorteggiato, si fa riferimento a una selezione casuale di un passaggio, scelta attraverso un metodo di estrazione a sorte. Questo procedimento rende l’estratto un esempio rappresentativo o casuale di un insieme più vasto, spesso usato per analisi, studio o presentazioni. La casualità nella selezione garantisce una distribuzione equa e imparziale delle parti estratte.
Sorteggiato nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Estratto
Quando la definizione "Sorteggiato" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Estratto'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Sorteggiato
- Risposta: ESTRATTO
- Lunghezza: 8 lettere
- Schema parole: 8
- Schema utile: E_______
- Inizia con: E
- Finisce con: O
Le 8 lettere della soluzione
La soluzione 'Estratto' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Sorteggiato". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.