Privo di concretezza

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Privo di concretezza' è 'Astratto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ASTRATTO

Perchè la soluzione è Astratto? Qualcosa di astratto manca di forma tangibile o di presenza fisica. È un'idea che si può pensare o immaginare, ma non si può toccare o vedere con chiarezza. Spesso si tratta di concetti che esistono solo nella mente, senza una materialità ben definita. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Privo di concretezza nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Astratto

La soluzione associata alla definizione "Privo di concretezza" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Astratto'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Privo di concretezza

Privo di concretezza Risposta: ASTRATTO

Lunghezza: 8 lettere

8 lettere Schema parole: 8

8 Schema utile: A_______

A_______ Inizia con: A

A Finisce con: O

Le 8 lettere della soluzione

A Ancona S Savona T Torino R Roma A Ancona T Torino T Torino O Otranto

La soluzione 'Astratto' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Privo di concretezza". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.