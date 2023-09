Sabbia da cui deriva il nome di certi anfiteatri - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sabbia da cui deriva il nome di certi anfiteatri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : RENA

Significato/Curiosita : Sabbia da cui deriva il nome di certi anfiteatri

Che nasce nel territorio di firenzuola, in provincia di firenze, da un anfiteatro di monti (sasso di castro a 1276 m s.l.m., monte bastione 1190 m s.l.m... rena sherel sofer (arcadia, 2 dicembre 1968) è un'attrice statunitense, che lavora prevalentemente in campo televisivo. figlia di un rabbino e di una insegnante... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 18 settembre 2023

