Scherma : pedana = judo : x - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Scherma : pedana = judo : x.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : TATAMI

Significato/Curiosita : Scherma : pedana = judo : x

La scherma praticata al circolo sportivo e la scherma da duello, normalmente al primo sangue, rispettivamente con "scherma da pedana" e "scherma da terreno"... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi tatami (disambigua). il tatami () è una tradizionale pavimentazione interna giapponese composta... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 22 agosto 2023

