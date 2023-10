Il palco per la scherma - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il palco per la scherma. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : PEDANA

Significato/Curiosita : Il palco per la scherma

Riferimento. la storia del crossdressing attraversa tutte le arti: dalla mitologia ed il folclore, passando per la letteratura, la musica, il teatro, il cinema... Pedana – suddivisione dell'India

– suddivisione dell'India Pedana – supporto piede delle motociclette

– supporto piede delle motociclette Pedana – il piano inclinato di legno sul quale si esegue la battuta prima del salto, oppure l'area dalla quale si lanciano disco, martello, peso, giavellotto. Termine utilizzato anche in discipline come ciclismo, baseball e scherma

– il piano inclinato di legno sul quale si esegue la battuta prima del salto, oppure l'area dalla quale si lanciano disco, martello, peso, giavellotto. Termine utilizzato anche in discipline come ciclismo, baseball e scherma Pedana – sinonimo di Pallet

– sinonimo di Pallet Valle Pedana – valle alluvionale del Lazio Riferimento.storia del crossdressing attraversa tutte le arti: dalla mitologia edfolclore, passandoletteratura,musica,teatro,cinema... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 19 ottobre 2023

Altre risposte alla domanda : Il palco per la scherma : palco; scherma; Segmento del palco teatrale più vicino alla platea; Si fanno sul palco per ringraziare il pubblico; Una canzone di Ligabue: Tra palco e; Salire sul palco e fare uno spettacolo; La parte anteriore del palco teatrale; Un arma da scherma ; scherma : pedana = judo : x; A Venezia e nella scherma ; Accomunano la scherma e la logistica; scherma del Giappone;

Cerca altre Definizioni