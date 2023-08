Piani costituiti da placche o elementi piatti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Piani costituiti da placche o elementi piatti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : TAVOLATI

Significato/Curiosita : Piani costituiti da placche o elementi piatti

Le placche principali sono: numerose sono le placche minori o di più piccola dimensione, tra esse le principali sono: la placca indiana, la placca arabica... Precedentemente metamorfosate. i tavolati, gli scudi e le rocce del basamento insieme costituiscono i cratoni. (en) tavolato, su enciclopedia britannica,... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Piani costituiti da placche o elementi piatti : piani; costituiti; placche; elementi; piatti; piani da muro spesso sostenuti da staffe; Mobile a ripiani ; Brubeck piani sta jazz; Il Burt noto compositore e piani sta statunitense; La costruzione aggiunta agli ultimi piani di un edificio; costituiti di un metallo prezioso; Sono costituiti da molecole di Dna; Monumenti preistorici costituiti da massi disposti in cerchio; Oggetti geometrici costituiti da linee spezzettate; Sono costituiti da filamenti di dna; La parte più stabile delle placche tettoniche; placche di metallo; Servono scarpe con placche metalliche per ballarlo; Diviso in due elementi a loro volta unitari; Unire più elementi in laboratorio; In matematica elementi dotati di valore; Raggruppamenti composti da diversi elementi ; Distanze che separano due elementi ; Si usa nella bilancia a due piatti ; Tra tavolo e piatti ; I suoi piatti suonano; I loro piatti suonano; piatti per vegetariani;

Cerca altre Definizioni