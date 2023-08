Ne ha 20 l Italia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ne ha 20 l Italia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : REGIONI

Significato/Curiosita : Ne ha 20 l italia

Calcio dell'italia. la nazionale di calcio italiana under-20, i cui giocatori sono soprannominati gli azzurrini, è la rappresentativa calcistica under-20 nazionale... Secondo le linee guida sull'uso delle fonti. le regioni della francia (in francese: régions, sing. région, pronuncia afi: [e.j~]) costituiscono la suddivisione... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 22 agosto 2023

