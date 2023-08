I giocatori di poker che non cambiano carte - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I giocatori di poker che non cambiano carte. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SERVITI

Significato/Curiosita : I giocatori di poker che non cambiano carte

Linee guida sull'uso delle fonti. segui i suggerimenti del progetto di riferimento. uno è un gioco di carte non collezionabili statunitense creato da merle... L'ordine dei servi di maria, anche detti serviti, in latino ordo servorum beatae virginis mariae (sigla o.s.m.), è un ordine mendicante della chiesa cattolica... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 22 agosto 2023

