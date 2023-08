L Ettore grande attore comico del primo Novecento - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L Ettore grande attore comico del primo Novecento. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : PETROLINI

Significato/Curiosita : L ettore grande attore comico del primo novecento

Teatro comico italiano del novecento. ettore petrolini, "popolano del miglior lignaggio", nacque a roma, quarto di sei figli, alle ore 00:30 del 13 gennaio... petrolini ha inventato un repertorio e una maniera, che hanno profondamente influenzato il teatro comico italiano del novecento. ettore petrolini, "popolano... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 22 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : L Ettore grande attore comico del primo Novecento : ettore; grande; attore; comico; primo; novecento; Il Roberto direttore della casa editrice Adelphi; Lavorano nel settore terziario; Oratore e lettore in pubblico; Un connettore tra gate aereoportuale e aereo ing; La mitica sposa di ettore ; grande mobile con apertura sul lato superiore; Misurano la grande zza del televisore; Il terzo satellite più grande di Saturno; Era grande in un noto film di L Kasdan del 1983; Il verbo di chi fa sport con grande impegno; L Ascanio attore teatrale e regista romano; L assolo dell attore ; Montgomery attore del passato; Il Jerry attore italiano; Il battesimo dell attore ; La suscita il bravo comico ; Il Bizzarri comico iniz; Con Gian formava un duo comico ; Negozio che titolava un programma comico su Rai 3; Programma TV comico anni 80 con Vito Catozzo; Con i sommersi in un saggio di primo Levi; La ditta farmaceutica del primo rene artificiale; Grosso torrente primo tributario del fiume Brenta; Kemal Ataturk è stato il suo primo Presidente; Louis pilota che trasvolò per primo La Manica; Un Pedro tra i poeti spagnoli del primo novecento ; Noto sociologo del novecento : Robert King; Armando famoso storico del novecento ; Fernand pittore francese attivo nel novecento ; Ottone noto pittore del novecento ;

