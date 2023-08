Così veniva storpiato il cognome di Ugo Fantozzi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Così veniva storpiato il cognome di Ugo Fantozzi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : FANTOCCI

Significato/Curiosita : Cosi veniva storpiato il cognome di ugo fantozzi

Non si sentissero soli.» (paolo villaggio su fantozzi) fantozzi era il cognome di un collega di lavoro di villaggio in un'azienda in cui l'attore aveva... Uno stato fantoccio, a volte anche governo fantoccio, è una forma di governo che, anche se formalmente appartiene alla cultura del popolo governato, in... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 22 agosto 2023

