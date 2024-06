Il Paolo creatore di Fantozzi

: La sua natura agricola/rurale e indifesa lo differenzia dai borghi, borgate o paesi. Il villaggio è generalmente privo di fortificazioni, ma può essere recintato da muri o siepi spinose. Altra caratteristica dei villaggi è anche l'assenza di una vera e propria organizzazione urbanistica. Il villaggio è un insediamento di modesta entità formatosi prevalentemente per necessità pratiche influenzate dalla presenza di una risorsa importante nelle vicinanze: miniere, pascoli, coltivazioni, pesca.

Italiano: Sostantivo: villaggio ( approfondimento) m sing (pl.: villaggi) . (antropologia) (geografia) centro abitato di modeste dimensioni nel villaggio i bambini crescono felici per poi scoprirne un'importante città.. villaggio turistico: in genere di prima categoria, è il sito di un albergo con spettacoli, intrattenimento, servizi per i clienti. Sillabazione: vil | làg | gio. Pronuncia: IPA: /vil'laddo/ .