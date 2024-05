Significato della soluzione per: Precede un falso cognome

Italiano: Avverbio: alias ( approfondimento) . vale a dire. Sostantivo: alias . (araldica) termine che distingue due blasonature diverse che si riferiscono allo stesso stemma e vengono utilizzate in alternativa. Sillabazione: lemma non sillababile . Etimologia / Derivazione: dal latino alias . Sinonimi: cioè, ovvero, come dire,; conosciuto come, meglio noto come, altrimenti detto, detto, soprannominato.