Come coloro che si sono cambiati i connotati - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Come coloro che si sono cambiati i connotati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : RIFATTI

Significato/Curiosita : Come coloro che si sono cambiati i connotati

Significato/Curiosita : Come coloro che si sono cambiati i connotati

Altre risposte alla domanda : Come coloro che si sono cambiati i connotati : come; coloro; sono; cambiati; connotati; come la schiena in posizione ricurva; Colpi dati come calci; Sfoderata come una spada; come una gamba dopo la ceretta; come un economia estroversa; coloro che vivono in un determinato ambiente; Lo sono coloro che limitano la libertà altrui; Lo sono coloro che non sanno a che santo votarsi; Si prova per coloro che attraggono; Abbondano nei discorsi di coloro che non sanno prendere una decisione; sono ultimi in un libro di Svjatlana Aleksievic; Rosita e Rosalinda lo sono di Adriano Celentano; Altro nome con cui sono noti i dirigibili; Lo sono gli abitanti di Niamey; Possono essere allargate reali arcobaleno; Capovolti, scambiati ; Vicendevoli, ricambiati ; cambiati di colore; Relativi al viso e ai suoi connotati ; L intervento chirurgico che cambia i connotati ; La chirurgia che rifà i connotati ; Ha gli stessi connotati d un altro;

