Ammiraglio : Marina = generale : x - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ammiraglio : Marina = generale : x. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ESERCITO

Significato/Curiosita : Ammiraglio : marina = generale : x

Maggiore della marina militare (abbreviato con la sigla csmm) è il comandante supremo della marina italiana e ha il grado di ammiraglio di squadra con... Disambiguazione – se stai cercando la forza armata italiana, vedi esercito italiano. l'esercito (dal latino exercitus, «esercizio», in seguito "esercizio militare")... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 22 agosto 2023

