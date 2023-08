Una vetrina in formato editoriale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una vetrina in formato editoriale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CATALOGO

Significato/Curiosita : Una vetrina in formato editoriale

Books, che iniziò a pubblicare libri in questo formato nel 1935. però esisteva già la "collection nelson", dal 1910, una collana internazionale, che aveva... Con la parola catalogo, l'elenco delle truppe achee fornito da omero nell'iliade, mentre invece senofonte indicò come quelli del catalogo i cittadini ricchi... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 19 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Una vetrina in formato editoriale : vetrina; formato; editoriale; Indossatore da vetrina ; Un faretto da vetrina ; Si espongono in vetrina ; Si vestono in vetrina ; Quasi sempre ha la vetrina ; Vortice formato dall acqua corrente; Magazzino che è stato trasformato in abitazione; formato di farmaco ad azione locale o sistemica; Giove le si presentò trasformato in pioggia d oro; Un formato di file video; Rivedono i testi nell industria editoriale ; Il Del Buono eclettico curatore editoriale ; Il gruppo editoriale di Einaudi; Un bis editoriale ; Il gruppo editoriale di cui è presidente Urbano Cairo;

