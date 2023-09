È un ruolo editoriale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È un ruolo editoriale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 12 lettere : CONDIREZIONE

Significato/Curiosita : E un ruolo editoriale

Renderlo adatto alla pubblicazione. un ruolo analogo esiste anche nelle redazioni giornalistiche. nel settore editoriale la figura del curatore, a seconda... Umberto eco (alessandria, 5 gennaio 1932 – milano, 19 febbraio 2016) è stato un semiologo, filosofo, scrittore, traduttore, bibliofilo e medievista italiano... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : È un ruolo editoriale : ruolo; editoriale; Prefisso per chi ricopriva un ruolo ma ora non più; Era il ruolo di Gigi Riva e di Mario Corso; Una docente di ruolo di seconda fascia; Il ruolo di Donnarumma; Un ruolo per baritoni; ruolo ricoperto nel frattempo lat; Chiamato a sé come si fa con un impegno o ruolo ; Una vetrina in formato editoriale ; Rivedono i testi nell industria editoriale ; Il Del Buono eclettico curatore editoriale ; Il gruppo editoriale di Einaudi; Un bis editoriale ; Il gruppo editoriale di cui è presidente Urbano Cairo;

Cerca altre Definizioni