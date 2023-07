Indossatore da vetrina - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Indossatore da vetrina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : MANICHINO

Significato/Curiosita : Indossatore da vetrina

Sua carriera come protagonista di vari spot pubblicitari e lavora come indossatore, presentatore di sfilate di moda, inviato giornalista per un'emittente... ogni manichino riproduce una taglia e le sartorie possono averne più di uno. ovviamente non si può costruire un abito piccolo su un manichino di taglia...