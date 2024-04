La Soluzione ♚ Non si adatta alla disciplina La definizione e la soluzione di 7 lettere: Non si adatta alla disciplina. RIBELLE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Non si adatta alla disciplina: Ribelle - The Brave (Brave) – lungometraggio d'animazione Pixar del 2012 Ribelle (The Brave) – disco della colonna sonora dell'omonimo film d'animazione del 2012 Ribelle – singolo di Ariel del 2008 Ribelle (Sultry) – romanzo di Mary Lynn Baxter del 2000, n. 228 de I nuovi bestsellers Ribelle (Rebelde) – telenovela del 1989 Ribelle – raccolta discografia di Loredana Bertè del 2024 Aggettivo Significato e Curiosità su: Ribelle - The Brave (Brave) – lungometraggio d'animazione Pixar del 2012 Ribelle (The Brave) – disco della colonna sonora dell'omonimo film d'animazione del 2012 Ribelle – singolo di Ariel del 2008 Ribelle (Sultry) – romanzo di Mary Lynn Baxter del 2000, n. 228 de I nuovi bestsellers Ribelle (Rebelde) – telenovela del 1989 Ribelle – raccolta discografia di Loredana Bertè del 2024 ribelle m e f sing (pl.: ribelli) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu Sostantivo ribelle m e f (pl.: ribelli) colui che si ribella Sillabazione ri | bèl | le Pronuncia IPA: /ri'blle/ Etimologia / Derivazione dal latino rebellis Citazione Sinonimi ammutinato, dissidente, insorto, rivoltoso, rivoluzionario, sedizioso, sovversivo, agitatore, sovvertitore, eversivo

(per estensione) caparbio, cocciuto, disubbidiente, indisciplinato, indomabile, insofferente, insubordinato, irriducibile, ostinato, riottoso, tenace, turbolento, indocile, fazioso Contrari conservatore, moderato, reazionario

RIBELLE

