L ufficio che gestisce i conti di un ente - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L ufficio che gestisce i conti di un ente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : ECONOMATO

Significato/Curiosita : L ufficio che gestisce i conti di un ente

Utenti alla risistemazione. segui i suggerimenti del progetto di riferimento. enel s.p.a. (originariamente acronimo di ente nazionale per l'energia elettrica)... La realizzazione fu seguita dal dr.pietro menichini (capo del reparto economato del comune). il villaggio consisteva in un numero di bungalow in legno... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 19 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : L ufficio che gestisce i conti di un ente : ufficio; gestisce; conti; ente; L ufficio in cui lavorava Albert Einstein; Viaggia ogni giorno per raggiungere l ufficio ; Un alto ufficio dell Onu; ufficio con agenti in divisa; L ufficio e il titolo del direttore del monastero; gestisce le strade; Un funzionario di banca che gestisce patrimoni; gestisce la metropolitana milanese; Costruisce c gestisce strade; gestisce la bettola; conti ene i campioni in laboratorio; Un ruzzolare conti nuo; conti nua uscita di liquido; Gli spostamenti dei conti nenti; Zona con disconti nua ma fitta vegetazione; Le malattie sessualmente trasmissibili; Può esserlo un ambiente un mercato un animale; Casato dello spagnolo Gaspar de Guzmán y Pimente l; Grosso torrente primo tributario del fiume Brenta; Giovanni eletto presidente del CONI nel 2013;

Cerca altre Definizioni