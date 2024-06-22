L amministratore di un ente

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'L amministratore di un ente' è 'Economo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ECONOMO

Perché la soluzione è Economo? Un economo è una figura professionale che svolge un ruolo fondamentale nella gestione di un ente, occupandosi dell'amministrazione delle risorse finanziarie, materiali e umane. La sua funzione principale consiste nel pianificare, organizzare e controllare le attività volte a garantire l'efficienza e la sostenibilità dell'organizzazione. L'economo collabora con altri dirigenti per ottimizzare i processi e mantenere un equilibrio tra spese e entrate, assicurando così il buon andamento dell'ente.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "L amministratore di un ente". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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L amministratore di un ente nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Economo

In presenza della definizione "L amministratore di un ente", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "L amministratore di un ente" conferma che la soluzione 'Economo' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Economo

E Empoli C Como O Otranto N Napoli O Otranto M Milano O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "L amministratore di un ente" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Economo' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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