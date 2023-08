Lo strumento che distilla - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo strumento che distilla. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ALAMBICCO

Significato/Curiosita : Lo strumento che distilla

Cucurbita o in un alambicco, usando il fuoco come strumento; prendendo quanto ottenuto dal distillato lo si troverà chiaro con una sfumatura verdastra.»... Essenziali. alambicco discontinuo di tipo charentais storta in rame alambicco in vetro alambicco distillatore a fungo ^ rolla, pp. 288-289. ^ pubblicata nel numero... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 19 agosto 2023

