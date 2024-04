La Soluzione ♚ Distillatore da laboratorio La definizione e la soluzione di 9 lettere: Distillatore da laboratorio. ALAMBICCO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Distillatore da laboratorio: L'alambicco è un apparecchio di distillazione consistente in una caldaia collegata, mediante un tubo, ad una serpentina di raffreddamento, al fondo del quale si raccoglie il distillato. Sostantivo Significato e Curiosità su: L'alambicco è un apparecchio di distillazione consistente in una caldaia collegata, mediante un tubo, ad una serpentina di raffreddamento, al fondo del quale si raccoglie il distillato. alambicco ( approfondimento) m (pl.: alambicchi) (chimica) antico strumento chimico, costituito da una ampolla di vetro terminante in un tubicino, più o meno lungo e circonvoluto, aperto ad una estremità. Veniva un tempo utilizzato dai chimici e dagli alchimisti per separare le diverse sostanze chimiche mediante riscaldamento. Sillabazione a | lam | bìc | co Pronuncia IPA: /alam'bikko/ Etimologia / Derivazione dall'arabo (al-ambiq, distillare), e dal greco aµß (ambix, tazza), attraverso il latino medievale alembicus ed il francese antico alambic Varianti lambicco

(antico) limbicco Altre Definizioni con alambicco; distillatore; laboratorio; Lo strumento che distilla; Animali da laboratorio; Laboratorio di haute couture; Un topolino per esami di laboratorio; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Distillatore da laboratorio

ALAMBICCO

A

L

A

M

B

I

C

C

O

Lae verificata di 9 lettere per risolvere 'Distillatore da laboratorio' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.