Spinge i pedali per spostarsi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Spinge i pedali per spostarsi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CICLISTA

Significato/Curiosita : Spinge i pedali per spostarsi

Cannone che spinge il proiettile in avanti a grande velocità ma a questo effetto si aggiunge quello di reazione del proiettile che spinge il cannone all'indietro... Incrementare la velocità. l'altezza della ruota anteriore costringeva il ciclista ad usare uno scalino per poter montare in sella. durante questo periodo... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 19 agosto 2023

