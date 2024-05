La Soluzione ♚ Si spinge con un dito La soluzione di 5 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : TASTO . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. TASTO

Significato della soluzione per: Si spinge con un dito control (dall'inglese control, "controllo"), spesso abbreviato in ctrl, è il tasto, presente sulla tastiera dei computer, contrassegnato da Ctrl. In una tastiera italiana "standard IT a 107 tasti" sono presenti due di questi tasti: quello in basso a sinistra (ctrl sinistro) si trova sotto il tasto maiuscolo ( Maiuscolo) di sinistra, e a sinistra del tasto alt (Alt) di sinistra; quello più a destra (ctrl destro) si trova sotto il tasto maiuscolo ( Maiuscolo) di destra e poco a sinistra rispetto alle frecce direzionali.

