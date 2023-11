La definizione e la soluzione di: L oriente per gli Europei. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ASIA

Significato/Curiosita : L oriente per gli europei

Babilonia (odierno iraq) usando l’espressione «medio oriente» («hiborum gallorumque legatio in medio oriente apud babylonam»), mentre quattordici secoli dopo... Babilonia (odierno iraq) usando l’espressione «medio» («hiborum gallorumque legatio in medioapud babylonam»), mentre quattordici secoli dopo... L'Asia è una regione geografica del mondo, comunemente considerata un continente, a sua volta parte del supercontinente euroasiatico insieme all'Europa e di quello eurafrasiatico insieme ad Europa ed Africa. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 novembre 2023

