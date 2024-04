La definizione e la soluzione di 7 lettere: Gli Europei di Chisinau. MOLDAVI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Aggettivo

Significato e Curiosità su: La Moldavia (in rumeno Moldova), ufficialmente Repubblica di Moldavia (in rumeno Republica Moldova), è uno Stato dell'Europa orientale racchiuso tra Romania e Ucraina, senza sbocco sul mare. La Capitale è la città di Chiinau. La popolazione ammonta a circa 3 547 539 abitanti. La Repubblica di Moldavia corrisponde grossomodo alla regione storica della Bessarabia mentre corrisponde solo a metà del più ampio territorio della Moldavia storica, l'altra metà della quale si trova in Romania. La Moldavia fu per molto tempo un principato autonomo, il Principato di Moldavia, a lungo tributario dell'Impero ottomano, fino al 1812 quando venne ...

moldavo m sing

(geografia) della Moldavia

Sostantivo

moldavo m sing (pl.: moldavi)

abitante della Moldavia

Sostantivo

moldavo m solo sing

(linguistica) lingua parlata in Moldavia

Sillabazione

mol | dà | vo

Pronuncia

IPA: /mol'davo/

Etimologia / Derivazione

Termini correlati

romeno, russo

Varianti

moldovo

Iperonimi