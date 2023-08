Il Salvatore dell omonima casa di moda fiorentina - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il Salvatore dell omonima casa di moda fiorentina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : FERRAGAMO

Significato/Curiosita : Il salvatore dell omonima casa di moda fiorentina

Importanti centri per il design e l'industria dell'abbigliamento italiano. venezia, ad esempio, è la casa della casa di moda italiana roberta di camerino, fondata... Disambiguazione – se stai cercando l'omonima azienda, vedi salvatore ferragamo (azienda). salvatore ferragamo (bonito, 5 giugno 1898 – firenze, 7 agosto 1960) è stato... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 19 agosto 2023

