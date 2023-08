Il Rio sul mare che separa Uruguay e Argentina - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il Rio sul mare che separa Uruguay e Argentina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : DE LA PLATA

Significato/Curiosita : Il rio sul mare che separa uruguay e argentina

río de la plata, sulle quali si affacciano le capitali di argentina (buenos aires) e uruguay (montevideo), si contrappongono aree spopolate, come il nord... 166667°w-34.5; -58.166667 il río de la plata (che in spagnolo significa fiume dell'argento), talvolta italianizzato in rio della plata, è l'estuario formato dal... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 19 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Il Rio sul mare che separa Uruguay e Argentina : mare; separa; uruguay; argentina; Una pianta adatta a terreni salini vicini al mare ; Un uomo di mare esperto; Il mare di Nizza; Frutti simili alle amare ne; Laguna lacustre della mare mma di Grosseto; Osso che separa cavità nasale e scatola cranica; Segue la separa zione se non è immediato; Distanze che separa no due elementi; separa zione in particelle; separa rsi divorziare; Grande estuario fra l Argentina e l uruguay ; Diffuso gioco di carte originario dell uruguay ; Luis , calciatore uruguay ano; I confini dell uruguay ; Felino diffuso dal Messico fino all uruguay ; La provincia argentina con capitale Santa Rosa; In America tra Brasile argentina e Bolivia; La moneta argentina ; Non argentina ; Confina col Brasile l argentina e la Bolivia;

Cerca altre Definizioni