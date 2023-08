Il rettangolo isoscele che è metà di un quadrato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il rettangolo isoscele che è metà di un quadrato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : TRIANGOLO

Significato/Curiosita : Il rettangolo isoscele che e meta di un quadrato

45°. per costruzione, il triangolo rettangolo isoscele è la meta di un quadrato ed ha come ipotenusa la diagonale del quadrato e come cateti i suoi lati... Stai cercando altri significati, vedi triangolo (disambigua). il triangolo è un poligono con tre lati. il triangolo è caratterizzato dalle seguenti proprietà:... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 19 agosto 2023

