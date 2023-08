Si raggiunge con tutti i voti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si raggiunge con tutti i voti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : UNANIMITA

Significato/Curiosita : Si raggiunge con tutti i voti

È l'insieme delle regole con cui, sulla base dei voti espressi dai cittadini italiani durante le elezioni, sono assegnati i seggi all'interno degli organi... Conclave, stabilita dal concilio lateranense iii. un'opzione consegue l'unanimità se ottiene un numero di voti pari al numero totale dei votanti o degli... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 19 agosto 2023

