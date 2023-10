La monaca che non ha pronunciato i voti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La monaca che non ha pronunciato i voti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : NOVIZIA

Significato/Curiosita : La monaca che non ha pronunciato i voti

la suora (dal latino soror, sororis, «sorella»), nella chiesa cattolica, è una donna che ha pronunciato voti pubblici e semplici di povertà, obbedienza... Altri file su la novizia la novizia, su cinedatabase, rivista del cinematografo. la novizia, su mymovies.it, mo-net srl. la novizia, su movieplayer.it... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 10 ottobre 2023

Altre risposte alla domanda : La monaca che non ha pronunciato i voti : monaca; pronunciato; voti; Una monaca francescana; Quella monaca era comune in Sardegna; La monaca di Monza; Precede il nome della monaca ; La venerata monaca di Cascia; Tonaca monaca le; La monaca di Cascia; Un voto pronunciato dai sacerdoti; Hanno pronunciato da poco il si; Cosi è il detto pronunciato male da un ignorante; Un voto pronunciato da alcuni religiosi; Marcato, pronunciato , notevole; Pendio molto pronunciato ; Pari nei voti ; Un dono voti vo; Uno dei voti religiosi; Si dà oltre al massimo dei voti ; Riporta i voti dello studente; Si riempiono di voti ; Confronti fra professori sui voti di fine anno;

Cerca altre Definizioni