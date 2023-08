Pulsanti molto piccoli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pulsanti molto piccoli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : TASTINI

Significato/Curiosita : Pulsanti molto piccoli

Un pulsar digitale con una calcolatrice integrata (azionata da pulsanti molto piccoli). la seiko corporation acquistò il marchio nel 1978 da hamilton... Delimitata da due tastini adiacenti. ad esempio, in questi casi, il 2° tasto è l'area di tastiera delimitata dal 2° e 3° tastino (il 1° tastino, per convenzione... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 19 agosto 2023

