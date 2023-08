Poveri in canna - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Poveri in canna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : SPIANTATI

Significato/Curiosita : Poveri in canna

Relativamente poveri. la sua area di origine si estende dal bacino del mediterraneo al medio oriente fino all'india, ma attualmente la canna si può trovare... E vergine maria nei pressi di palermo, acquista case e terreni dagli spiantati nobili palermitani, creano una loro compagnia di navigazione. nel 1828... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 19 agosto 2023

