La definizione e la soluzione di 6 lettere: Ha la cappa e la canna. CAMINO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Il Cammino di Santiago di Compostela (in spagnolo Camino de Santiago, in galiziano Camiño de Santiago) è una rete di itinerari che, a partire dal Medioevo, i pellegrini hanno percorso attraverso l'Europa per giungere alla Cattedrale di Santiago di Compostela, presso la quale si troverebbero le reliquie dell'Apostolo San Giacomo il Maggiore. A oggi, l'itinerario più utilizzato è il cosiddetto Camino Francés, lungo circa 800 km, che normalmente viene percorso in circa un mese. Nel 1993 le strade francesi e spagnole che compongono l'itinerario sono state dichiarate Patrimonio dell'umanità dall'UNESCO.

camino ( approfondimento) m sing (pl.: camini)

(edilizia) (architettura) (ecologia) nelle abitazioni impianto , ricavato da un muro, formato da un ripiano di pietre o mattoni dove si tiene accesso il fuoco per riscaldare l'ambiente (geologia) condotto tramite la quale il magma di un vulcano raggiunge la superficie terrestre (sport) , (alpinismo) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu

Sillabazione

ca | mì | no

Pronuncia

IPA: /ka'mino/

Etimologia / Derivazione

dal latino caminus, che deriva dal greco µ ossia "fornello"

Sinonimi

caminetto, focolare

ciminiera, fumaiolo, comignolo, canna fumaria

(geologia) condotto condotto vulcanico

Parole derivate

caminata, spazzacamino

Alterati

(diminutivo) caminetto

Proverbi e modi di dire