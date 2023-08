Periodi di drastica diminuzione di cibo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Periodi di drastica diminuzione di cibo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CARESTIE

Significato/Curiosita : Periodi di drastica diminuzione di cibo

Si occupa di nutrire i piccoli col cibo portato dal maschio per 9-14 giorni, oltre che di tenerli caldi e protetti: passato questo periodo, si unisce... Del periodo di carestia. gli anni attorno al 1620 videro l'abbattersi di un nuovo periodo di carestie in tutta europa. furono carestie generalmente meno... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 19 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Periodi di drastica diminuzione di cibo : periodi; drastica; diminuzione; cibo; Duraturi periodi storici; periodi co stampato ogni 15 giorni; In periodi seguenti; periodi che manutenzioni delle automobili; Oggetto tascabile utile nei periodi freddi; Una drastica esclamazione; drastica esclamazione; Ridotta drastica mente di numero; Ridurre drastica mente... le spese; diminuzione o perdita dell olfatto; diminuzione o perdita della tensione muscolare; È affetto da diminuzione dell emoglobina; diminuzione di risorse; diminuzione di peso o di prezzo; Nota azienda italiana di cibo per animali; Alimentato oltremisura di cibo ; cibo inglese; Il cibo nel freezer; Il sacchetto con il cibo avanzato al ristorante;

